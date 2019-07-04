مسؤول هندي : العلاقات مع ايران لن تتاثر باية دولة ثالثة

وافاد مراسل "ارنا" في نيودلهي نقلا عن صحيفة "تايمز اواينديا " الهندية اليوم الخميس، ان مستشار وزير الخارجية الهندي للشؤون البرلمانية "فيمراد يلهاران" اكد على استمرار العلاقات بين طهران ونيودلهي دون التاثر بدولة اخرى.

وفي سياق متصل، صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي الهند "علي جكني" امس الاربعاء، ان بامكان ايران ان توفر للهند امكانية الحصول الامن على الطاقة باسعار تنافسية مناسبة.

وحول استمرار التعامل التجاري النفطي بين ايران والهند، اشار جكني ايضا الى الظروف المتاحة للبلدين في استخدام اليات اجتياز الحظر الامريكي بما فيها تجارة المقايضة واعتماد عملة الروبية والعملات الاوروبية في هذا الخصوص.

يشار الى ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية" راويش كومار " اكد في وقت سابق ان بلاده ستتخذ القرار حول استيراد النفط من ايران وفقا لامن الطاقة وحاجات بلاده الاقتصادية.

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