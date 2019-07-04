هزة ارضية بقوة 4,7 ريختر تضرب مدينة دامغان شرقي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، ان هذه الهزة الارضية وقعت عند الساعة العاشرة و57 دقية و32 ثانية من صباح اليوم الخميس.

وبحسب المصدر نفسه، يقع مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 36,135 والطول الشرقي 53,985 درجة، وحدث في عمق 12 كم من سطح الارض.

واشار مركز رصد الزلازل في جامعة طهران ايضا، الى انه مدينة دامغان تعرضت قبل وقوع هذا الحادث، ومنذ الساعة 7 و37 دقيقة حتى الساعة 10 و54 من صباح اليوم، الى 8 هزات ارضية متتالية بلغ اكثرها شدة 3,9 واقلها 2,5 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مراسل "ارنا" من سمنان، ان الجهات المعنية تواصل اجراءاتها من اجل تحديد الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

علما ان مدينة دامغان تقع على بعد 110 كم شرقي محافظة سمنان.

انتهى ** ح ع