مسؤول : لاخسائر جراء الهزة الارضية في مدينة دامغان

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اضاف مجد انه لم تصل لحد الان تقارير بشان الخسائر الناجمة عن الهزة الارضية بقوة 4,7 درجات على مقياس ريختر التي ضربت مدينة دامغان اليوم.

وتابع : ان جميع فرق الطوارئ والانقاذ باتت مستعدة، وعمليات التحقيق في القرى المجاورة متواصلة دون ان تصل اي تقارير بوقوع خسائر في هذه المناطق.

وفيما اشار الى وقوع عدة هزات ارضية متتالية اليوم في دامغان والتي بلغ اكثرها شدة 4,7 ريختر عند الساعة العاشرة و57 و32، اهاب مجد باهالي دامغان ان يحافظوا على هدوئهم واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعاطي مع هذه الاحداث.

انتهى ** ح ع

