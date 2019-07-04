ستراتيجية "المقاومة الفاعلة" علاج كافة التهديدات الامريكية

وفي معرض رده على تهديد الرئيس الامريكي الاخير ضد ايران، اكد خسروي ان "الدبلوماسية واللّدغ" خياران متضاربان يمكن العثور عليهما في مدرسة "ترامبيسم" فقط.

واضاف، لقد سبق ان لدغت امريكا منطق الحوار والدبلوماسية واستهدفت الامن العالمي عبر انسحابها الاحادي من المعاهدات الدولية.

ولفت المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الى انه سيتم في السابع من تموز / يوليو الحالي البدء في تنفيذ الخطوة الثانية لتقليص التعهدات قبال الاتفاق النووي، وفقا للبندين 26 و36 من هذا الاتفاق، وذلك في الاطار الذي تحدده الجمهورية الاسلامية الايرانية فقط.

انتهى ** ح ع

