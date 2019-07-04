محافظة ايلام : مراسم الاربعين تشكل احد القواسم المشتركة في العلاقات مع محافظة واسط

واضاف سليماني دشتكي في لقائه اليوم الخميس مع محافظ واسط "محمد جميل المياحي "، ان التعاون بين المحافظتين من شانه ان يسهم في تطوير العلاقات الايرانية والعراقية.

ودعا "سليماني دشتكي" الي تنفيذ نصوص الاتفاقات السابقة بين المحافظتين؛ مبينا انه في ضوء اقتراب مراسم الاربعين تقتضي الحاجة الى الي مزيد من التعاون بغية اقامة هذه المراسم بكل عظمة وشموخ.

كما دعا المسؤول الايراني الي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة المحافظين (ايلام و واسط) بهدف ادارة مراسم الاربعين؛ معتبرا انه هذا الاجراء يساعد على تظافر الجهود المشتركة لاقامة هذه المراسم.

واقترح محافظ ايلام انشاء قنصلية عامة (عراقية) في هذه المحافظة واجراء المباحثات في سياق الغاء تاشيرات الدخول بين الجانبين، وايضا اقامة الاسواق الحدودية والمجمعات الصناعية المشتركة حسب الاتفاقيات السابقة.

الى ذلك، اعرب محافظ واسط عن سعادته لاستقبال محافظ ايلام والوفد المرافق له؛ داعيا في هذا اللقاء الي تعزيز دور محافظة ايلام في الاجراءات المتعلقة بالزوار الايرانيين داخل الاراضي العراقية خاصة الشؤون الصحية والعلاجية.

واكد" المياحي" التزامه بالاتفاقيات السابقة، قائلا انه فضلا عن العلاقات الطبيعية مع محافظة ايلام تشكل مراسم الاربعين فصلا مشتركا ومحوريا بين البلدين؛ واضاف بانه لن يتوانى عن بذل كافة الجهود في هذا السياق.

و وصل محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي (اليوم) علي راس وفد الي محافظة واسط العراقية وكان في استقباله المحافظ الجديد محمد جميل المياحي.

وحضر اللقاء جمع من مسؤولي محافظة ايلام بمن فيهم مساعد المحافظ في الشؤون الاقتصادية والاعمار، والملحق الاقتصادي للسفارة الايرانية في العراق، ومستشار السفير الايراني وحاكم مهران والمدير العام للجهاد الزراعي والمدير العام للنقل في المحافظة.

وفي ختام هذاا للقاء وقع الجانبان الايراني والعراقي وثائق للتعاون في مجال القضايا الحدودية والتجار والاسواق الحدودية والصحة والعلاج والنقل والموارد الطبيعية.

انتهي** 1453/ ح ع **