وزير الصناعة يتطلع الى بلوغ مستوى الـ 5 مليارات دولار في التبادل التجاري مع باكستان

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الصناعة اليوم الخميس خلال اجتماعه مع عدد من رجال الاعمال في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، وذلك قبيل مغادرة البلاد متجها الى اسلام اباد على راس وفد اقتصادي للمشاركة في اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

ولفت رحماني الى انه يهدف من خلال زيارته الحالية الى باكستان، النهوض بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واوضح، ان ايران وباكستان لديهما مساحات مشتركة وفيرة في مختلف المجالات التاريخية والثقافية والدينية؛ مضيفا ان ايران تعقتد بان باكستان دولة مهمة ومؤثرة على المعادلات الاقليمية.

كما نوّه رحماني الى ضرورة تعزيز العلاقات الشاملة بين الشعبين الايراني والباكستاني الصديقين والمستقلين؛ وبما يتيح لهما الارتقاء بمستوى طاقاتهما والتمتع بمزيد من الرخاء.

واشار الوزير الايراني الى دور المحافظات الحدودية الخاص في توسيع الصادرات واقامة علاقات تجارية مع دول الجوار.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحدّها 15 دولة جارة، مما يستدعي تحديد احتياجات هذه البلدان وتوظيف جميع طاقات البلاد لتنمية الصادرات واقامة التبادل التجاري مع الجيران، عبر التركيز على المحافظات الحدودية.

انتهى ** ح ع