الخارجية الروسية : قرار زيادة مخزون اليورانيوم الايراني ناجم عن الاجراءات الامريكية

واضافت زاخاروفا اليوم الخميس في تصريح للصحف المحلية والاجنبية بمقر الخارجية الروسية في موسكو، ان النشاطات النووية الجديدة في ايران ليست مقلقة وتتم تحت اشراف تام من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت هذه المسؤولة الروسية الى ان ايران وافقت طوعا على خفض نشاطاتها النووية، اذن لايكمن توجيه اتهام بشان ارتكاب اي قصور الى هذا البلد.

وفيما اشارت الى تحذيرات بلادها المتكررة حيال تداعيات الحظر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية : ان هذا الاجراء من جانب طهران هو رد منطقي على الحظر المفروض ضد الشعب الايراني، وجاء على امتداد التطورات السابقة.

وخلصت زاخاورفا الى ان حظر الولايات المتحدة الامريكية منع ايران من تنفيذ تعهداتها المدرجة في الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع

