لاعب الجودو الايراني يحرز بطولة الالعاب العالمية للعمال والهواة باسبانيا

وتمكن مرادي الذي يرافيق الوفد الرياضي الايراني الى الالعاب العالمية للعمال والهواة المقامة في اسبانيا، تمكن اليوم الخميس من احراز ذهبية مسابقات الجودو للفئة تحت وزن الـ 90 كغ، ليفوز بلقب البطولة في هذه المنافسات.

وبلغ اجمالي حصاد فريق الجودو الايراني المشارك في العاب اسبانيا العمالية العالمية، 11 ميدالية ملونة؛ حيث فاز فريق الرجال بـ 5 ذهبيات وفضيتين، فيما احرز الفريق النسوي الايراني للجودو ذهبية واحدة وبرونزيتين.

وبدات الالعاب العالمية للعمال والهواة في دورتها السادسة امس الثلاثاء بمدينة تورتوسا الاسبانية، يشارك فيها 3000 رياضي من فئتي الرجال والنساء، وتمثيلا عن 42 دولة في العالم؛ وستستمر على مدى 6 ايام.

كما يشارك من ايران في هذه المنافسات وفد ضم 140 رياضيا في 9 فروع مختلفة وفي اطار 16 فريقا.

انتهى ** ح ع

