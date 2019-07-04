مسؤول ايراني يؤكد ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع تركيا للتعريف بالطاقات المتوفرة

وخلال لقائه اليوم الخميس وفدا من وكالة الاستثمارات التركية في غرفة التجارة في مدينة ارومية (شمال غرب)، قال حسيني، هنالك طاقات منجمية ولوجستية في الحدود المشتركة بين البلدين ويتوجب تعريف اسطول النقل المشترك الذي بامكانه ربط غرب تركيا بشرق ايران من اجل تحقيق المزيد من الازدهار لشعبي البلدين.

واكد ضرورة تعريف مشاريع مشتركة بين البلدين واضاف، ان توصيل الغاز الى مدن شرق تركيا وانشاء مدن صناعية حدودية مشتركة وتطوير الاسواق الحدودية تعد من ضمن المشاريع المشتركة.

واوضح بان تركيا قد قامت باجراءات ايجابية في الاسواق الحدودية المشتركة من ضمنها اعادة افتتاح السوق الحدودية ساري سو وايجاد سوق مشتركة في جالدران.

وقال حسيني، انه في منطقة ماكو الحرة يمكن للناشطين الاقتصاديين تقديم منتوجاتهم المشتركة في اسواق شرق اسيا او في الدول ذات المصالح المشتركة حيث ان هذا الامر بحاجة الى تنمية الطاقات وعلاقات الجوار.

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