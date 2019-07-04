ظريف: الاتفاق متعدد الاطراف لا يمكن تنفيذه من قبل طرف واحد

وفي حوار اجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" قال ظريف، باعتقادي ان الاتفاق النووي هو افضل اتفاق ممكن في القضية النووية. ان ايا من الاطراف لم تكن موافقة على جميع عناصر الاتفاق الا ان الاتفاق اولى الاهتمام بالهواجس الاساسية.
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نيويورك / 4 تموز / يوليو /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف المادة 36 من الاتفاق النووي بانه مؤشر لمفاوضات على اساس عدم الثقة بتعهدات الغرب، مؤكدا بان الاتفاق متعدد الاطراف لا يمكن تنفيذه من قبل طرف واحد فقط.
وفي حوار اجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" قال ظريف، باعتقادي ان الاتفاق النووي هو افضل اتفاق ممكن في القضية النووية. ان ايا من الاطراف لم تكن موافقة على جميع عناصر الاتفاق الا ان الاتفاق اولى الاهتمام بالهواجس الاساسية.
يتبع ** 2342
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