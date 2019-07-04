ظريف: الاتفاق متعدد الاطراف لا يمكن تنفيذه من قبل طرف واحد

وفي حوار اجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" قال ظريف، باعتقادي ان الاتفاق النووي هو افضل اتفاق ممكن في القضية النووية. ان ايا من الاطراف لم تكن موافقة على جميع عناصر الاتفاق الا ان الاتفاق اولى الاهتمام بالهواجس الاساسية.

يتبع ** 2342