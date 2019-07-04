٥ يوليو ٢٠١٩ - ٠١:١٧
رمز الخبر 83381914
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ابو هولي: خطة السلام الامريكية اصبحت من الماضي

ابو هولي: خطة السلام الامريكية اصبحت من الماضي

رام الله/ 5 تموز/ يوليو/ إرنا- اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور " احمد ابو هولي" على ان الحل العادل لقضية اللاجئين يكمن من خلال تطبيق القرار 194 القاضي بعودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 .

ورفض ابو هولي في بيان صحفي تعقيبا على تصريحات جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن: "خطة السلام الأميركية، قد تدعو إلى "توطين دائم" للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلاً من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل" كافة المشاريع والحلول التي تخرج عما اقرتها قرارات الامم المتحدة او تتجاوز حق العودة لافتا الى ان منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين ترفض بشكل قاطع ما يطرح من مشاريع توطين اللاجئين او الحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين.

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