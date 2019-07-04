الاحتلال الصهيوني يستهدف الرياضة الفلسطينية

ومنعت قوات الاحتلال الصهيوني في أحدث انتهاك للرياضة الفلسطينية امس الخميس، أعضاء نادي خدمات رفح الرياضي من السفر إلى الضفة الغربية للمشاركة في نهائي بطولة كأس فلسطين.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تقدم بطلب لدى قوات الاحتلال، بهدف الحصول على تصريح لمرور الفريق والوفد المرافق له والمكون من (35) عضواً من بينهم (22) لاعب، و(6) أعضاء من الجهاز الفني و(7) من الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس فلسطين لكرة القدم مع نادي مركز شباب بلاطة على أرض ملعب نادي نابلس البلدي في الضفة الغربية، إلا أن قوات الاحتلال منعت (31) عضواً، من بينهم (21) من اللاعبين الأساسيين من المرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)، للمشاركة في المباراة.

وقال عضو مجلس خدمات نادي رفح الرياضي، حذيفة لافي بأنهم وبينما كانوا ينتظرون الحصول على تصاريح المرور تفاجؤوا بقرار قوات الاحتلال منعهم من المشاركة في البطولة، حيث أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً حول منع أعضاء الفريق من المرور.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد منعت بتاريخ 30/6/2019، ثلاثة أعضاء من مركز شباب بلاطة من المرور عبر معبر بيت حانون (ايرز) للقاء خدمات رفح في مباراة الذهاب في نهائي كأس فلسطين لكرة القدم، من بينهم حارس المرمى الأساسي في الفريق.

من جهته اعتبر مركز الميزان لحقوق الانسان أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لجملة حقوق الإنسان وكذلك لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين، كما يدعو المركز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها ضمان وقف الانتهاكات المتكررة والموجهة ضد قطاع الرياضة الفلسطيني، والتي شكلت معوقاً رئيسياً أمام تطور الرياضة الفلسطينية.

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