الحكومة الايرانية تخصص اعتمادات كبيرة لانهاء المشاريع غير المكتملة

وقال نوبخت في تصريح له خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية وادارة الاقتصاد المقاوم في محافظة يزد (وسط) مساء الخميس، انه ورغم محدودية المصادر المالية لدى الحكومة في العام الجاري، فقد خصصت اعتمادات بقيمة 45 تريليون تومان (ما يعادل 10 مليارات و 238 مليون دولار حسب السعر الرسمي للدولار الواحد البالغ 4200 تومان) لانهاء المشاريع الانمائية غير المكتملة في البلاد.

واضاف، انه تم لغاية الان توفير 27 تريليون تومان (6 مليارات و 428 مليون دولار) من ضمنه اكثر من 40 بالمائة من المصادر الوطنية و اكثر من 50 بالمائة من مصادر المحافظة.

واوضح بان القرار اتخذ لتخصيص هذه المبالغ للمشاريع التي يمكن تدشينها خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2020) اي تلك التي تم تخصيص استثمارات كبيرة لها خلال الاعوام الماضية ولم تكتمل لغاية الان.

وقال نوبخت بان هنالك الان 80 الف مشروع غير مكتمل في البلاد وستضاف اليها حسب الضرورة بعض المشاريع من قبل مجالس التخطيط في المحافظات ومجلس الشورى الاسلامي.

واعتبر انهاء المشاريع غير المكتملة بانه من الاولويات الرئيسية للحكومة والتي من شانها توفير الكثير من فرص العمل وتحقيق التنمية في البلاد، موضحا بان اكمال هذه المشاريع بحاجة الى اعتمادات بما لا يقل عن 400 تريليون تومان (95 مليارا و 380 مليون دولار).

واوضح بان الحكومة تهدف ضمن برنامجها توفير نحو مليون فرصة عمل في البلاد خلال العام الجاري لمكافحة البطالة وازدهار الانتاج.

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