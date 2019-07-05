تخطي اليورانيوم الإيراني الـ300 كغم ليس إنتهاكا للإتفاق النووي

وأضاف نجفي خوشرودي اليوم الجمعة في حوار حصري لمراسل إرنا، انه "كان على الأوروبيين أن يعربوا عن قلقهم بالنسبة للإتفاق النووي عند إنسحاب أميركا من هذا الإتفاق وإثر نكث الولايات المتحدة المكرر للعهود"، مؤكدا ان خفض الجمهورية الإسلامية لتعهداتها بالنسبة للإتفاق النووي، جاء في إطار الإتفاق ذاته وحرصا منها على الحفاظ عليه.

وتابع، ان خفض إيران لتعهداتها بالإتفاق النووي، بما في ذلك تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب سقف الـ300 كغم، ينطبق تماما على ماينص عليه الإتفاق النووي، حيث يمنح الإتفاق هذا الحق لإيران في حال عدم إمتثال أي من الأطراف لاتزاماتها.

وأكد ضرورة تكثيف الأطراف الأخرى للإتفاق النووي جهودها في سبيل الحفاظ على الأهداف المنشودة للإتفاق والمصالح المترتبة عليه لجميع الأطراف بمن فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما رحب هذا العضو في لجنة الأمن القومي النيابية بتفعيل الآلية المالية "إينستكس"؛ مضيفا ان إينستكس تشكل آلية مالية لضمان إنتفاع إيران من الإتفاق النووي في سياق ضمان تسهيل عمليات تداولها الإقتصادي خارج نطاق الدولار.

وأردف، ان إيران ما زالت تنتظر أن تسهم هذه الآلية فعلا في دفع النشاطات الإقتصادية وتسهيل العمليات التجارية على صعيد العلاقات المالية والمصرفية لإيران مع الدول الأخرى.

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