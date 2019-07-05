مسؤول ايراني: نحن الان في حرب اقتصادية كبرى بمواجهة اميركا

وخلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية والاقتصاد المقاوم في محافظة يزد (وسط) الذي عقد مساء الخميس، قال نوبخت، ان نهج الاقتصاد المقاوم يعد ردا قويا على الاستكبار وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اهداف ذلك.

واشار الى اننا الان في حرب اقتصادية كبرى حيث نتحمل اصعب اشكال الحظر واضاف، ان اقسى اشكال الحظر المفروضة لغاية الان كانت ضد العراق وليبيا تحت عنوان "النفط مقابل الغذاء" حيث سمحوا لهما ببيع النفط بقدر حاجة مواطنيهما للغذاء الا انهم امتنعوا حتى عن ذلك للشعب الايراني.

واضاف، ان الرئيس الاميركي لا يهدف من وراء طرح قضية التفاوض مع ايران سوى التقاط صور تذكارية ومتابعة قضاياه الدعائية حيث ان نتائج مفاوضاته مع كوريا الشمالية تبين هذا النهج الدعائي.

وقال نوبخت، ان من الخطأ تماما لو تصورنا بانهم حريصون على مصير شعبنا ولقد راينا انهم قد فرضوا الحظر حتى على بيع الاغذية والادوية لشعبنا.

انتهى ** 2342