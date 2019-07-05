لاعب إيراني يخطف ذهبية بطولة أشبال آسيا للمصارعة في كازاخستان

وخلال منافساته الأخيرة للوزن 48 كغم في إطار البطولة، تمكن المصارع الإيراني ده بزركي مساء أمس الخميس من الفوز على نظيره من الدولة المضيفة (كازاخستان) لينال المركز الأول في بطولة أشبال آسيا للمصارعة.

وخلال منافسته الأولى، حقق هذا المصارع الإيراني الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 11-0 .

كما تفوق في منافسته الثانية على نظيره الطاجيكي بنتيجة 8-0 ليتأهل الى الدور النصف-نهائي للبطولة.

وخلال منافساته في الدور النصف-نهائي، تمكن من هزيمة نظيره القيرغيزي ليتأهل الى النهائيات.

وفي نهائيات البطولة، فاز على نظيره الكازاخي بنتيجة 8-0 ليتقلد الذهبية ويقف في المركز الأول لبطولة أشبال آسيا للمصارعة الرومانية.

إنتهي**أ م د



