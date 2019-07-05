الدبلوماسيون المختطفون ما زالوا رهن الإعتقال لدى الكيان الصهيوني

وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة له اليوم الجمعة، "ان الكيان الصهيوني المزيف وبسبب التمييز العنصري الذي يمارسه في الداخل، بات اليوم يواجه إحتجاجات واسعة النطاق".

وتابع، "ان الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة السادة محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم الذين تم إعتقالهم صيف العام 1982، ما زالوا رهن الإعتقال لدى الكيان الصهيوني".

وتم اختطاف الوفد الدبلوماسي الإيراني منذ الخامس من تموز/يوليو في بيروت عام ۱۹۸۲ .

إنتهي**أ م د