وزير الإتصالات ينفي أي نشاط للصين في مجال التنقيب الرقمي 

وأكد آذري جهرمي اليوم الجمعة في تصريح لمراسل إرنا من بكين، انه "لا توجد أي وثائق قوية عن وجود نشاطات صينية في إيران في مجال تشفير العملات في البلاد".

وأكد ضرورة إصدار تراخيص للعاملين في هذا المجال ومنحهم بعض الإمتيازات ليتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم بصورة قانونية.

وفي جانب آخر من حواره، أشار آذري جهرمي الى لقائه مع نظيره الصيني اليوم الجمعة في بكين؛ قائلا ان دولة الصين تعد شريكة تجارية هامة لإيران في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

كما لفت الى الفرص الهائلة المتوفرة لدى إيران وترحيبها بالتعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة الأخرى بالعالم في مجال الإقتصاد الرقمي.

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