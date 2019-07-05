إيران تواصل تخصيب اليورانيوم من أجل تحقيق أهدافها السلمية

واشار آية الله موحدي كرماني في خطبة صلاة الجمعة في طهران الى قرار ايران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم ردا على عدم تنفيذ الاوروبيين لتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي، وقال: ان ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير الطاقة الكهربائية ومن أجل تحقيق أهداف علمية، وليس من اجل صنع قنبلة نووية لان ايران تعتقد بحرمة صنع واستخدام السلاح النووي، وهي ليست بحاجة له.

وفي جانب آخر، تطرق الى الذكرى السنوية الـ 31 على جريمة اسقاط طائرة الركاب الايرانية بواسطة فرقاطة اميركية في الخليج الفارسي، وقال: ان النظام الاميركي وبكل صلافة ومن دون اي خجل ارتكب تلك الجريمة النكراء بحق الجمهورية الاسلامية.

ووصف اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه يتميز بالذكاء والاخلاق والانسانية، بينما هناك وحشية وشراسة في اقتدار اميركا.

واضاف: ان ايران اسقطت طائرة اميركية مسيرة بالغة التطور على ارتفاع 56 ألف قدم، لكن اميركا قامت باسقاط طائرة ركاب ايرانية على ارتفاع 12 ألف قدم، كان بينهم 36 طفلا و53 امرأة و43 مسافرا اجنبيا.

وتابع موحدي كرماني قائلا: ان اميركا تسببت بمحرقتين في اليابان باستهدافها مدینتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة النووية، والتي راح ضحيتها 220 الف مدني في آن واحد.

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