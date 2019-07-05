اسرائيل تشهد اضطرابات داخلية وهي غير قادرة على البقاء

وأفاد مراسل إرنا من بغداد، ان السيد القبانجي قال خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، "ان الاضطرابات والتظاهرات الحاشدة في اسرائيل ضد حكومتهم بسبب التمييز العنصري، تشهد تعتيما اعلاميا شديدا، وان هذا يعني ان اسرائيل تعيش ازمة داخلية وهي غير قادرة على البقاء".

وفيما يتعلق بقرار الحكومة العراقية الاخير بشأن الحشد الشعبي، أشار الى ان "بيان رئاسة الوزراء بشأن الحشد الشعبي خطوة صحيحة باتجاه حماية الحشد والحفاظ عليه ضد الصيحات المنادية بحله".

واضاف، ان "هذه الخطوة نالت تبريك المرجعيات دينية وقادة الفصائل"؛ مقدما شكره "لمجلس الوزراء وكل الجهات التي ايدت هذه الخطوة".

وفي سیاق منفصل، رحب القبانجي بافتتاح كنيسة مارتوما الرسول في الموصل.

وبارك لاهالي الموصل عودة الحياة فيها داعيا في الوقت نفسه النازحين والمهاجرين للعودة الى محافظاتهم.

وفي الخطبة الدينية اشار سماحته الى ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) مبينا ان التاريخ لم يتحدث كثيرا عن هذه السيدة الجليلة؛ مشيرا الى فضلها وما نقل عن اهل البيت (عليهم السلام) بحقها.

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