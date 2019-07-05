عمران خان يؤكد التزام باكستان بتعزيز علاقاتها مع إيران 

ونقلا عن البيان الصادر من قبل مكتب رئاسة الوزراء الباكستاني، التقى عمران خان اليوم الجمعة، وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني "رضا رحماني" وبحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وحضر الإجتماع، كل من مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصناعة والتجارة، ووزير الشؤون البحرية الباكستاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي التجارة والخارجية بهذا البلد.

كما رافق رحماني في هذا الإجتماع، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الصناعة والتعدين، ووزارة الجهاد الزراعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) وكذلك السفير الإيراني لدى إسلام آباد "مهدي هنردوست".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الإيرانية-الباكستانية وآخر المستجدات على صعيد النهوض بالطاقات التجارية المشتركة بين البلدين.

وأكد عمران خان ان التقارب الجغرافي والعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين تتجذر في القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة بين البلدين؛ مؤكدا على الطاقات الهائلة المتوفرة للإرتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ مما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة القضاء على ظاهرة التهريب وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعبي البلدين لا سيما أهالي المناطق الحدودية بين إيران وباكستان عبر تعزيز الطاقات التجارية المتوفرة.

من جانبه، بلغ وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني تحيات المسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الى رئيس الوزراء الباكستاني؛ قائلا ان الزيارة الأخيرة لعمران خان الى إيران تسببت في تسريع وتيرة جهود البلدين في سياق تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وعقب لقائه عمران خان، حضر رحماني الاجتماع الخاص لأعضاء اتحاد الغرف التجارية لباكستان في اسلام آباد وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والقضايا الموجودة على مسار العلاقات الثنائية.

كما حضر رحماني أمس الخميس الإجتماع الثامن للجنة الإقتصادية الإيرانية-الباكستانية وكذلك أجرى لقاءات منفصلة مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصناعة والتجارة "عبد الرزاق داوود"، ورئيس لجنة الإستثمار "زبير كيلاني" ووزير الملاحة الشؤون البحرية "علي الزيدي".

واختتم الإجتماع الثامن للجنة الإقتصادية الإيرانية-الباكستانية أعماله بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين.

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