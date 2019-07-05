إيران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التجاري 

وجاء ذلك اليوم الجمعة، في ختام الإجتماع الثامن للجنة الإقتصادية الإيرانية-الباكستانية التي انعقدت بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا رحماني" ونظيره الباكستاني "عبد الرزاق داوود" في مقر وزارة الصناعة والتجارة الباكستانية في إسلام آباد.

وناقش الجانبان خلال هذا الإجتماع، سبل تعزيز التعاون التجاري الثنائي لا سيما في المناطق الحدودية المشتركة، وتعزيز النشاطات الملاحية، والنهوض بالتجارة المقايضة.

ووقع وزير الصناعة والتعدين والتجارة مع نظيره الباكستاني على مذكرة التفاهم المذكورة.

وفي حوار له مع مراسل إرنا على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم قال رحماني، انه أجرى مباحثات جيدة مع رئيس الوزراء الباكستاني وكبار المسؤولين الباكستانيين، وأشار كذلك الى حضوره الإجتماع الهام لإتحاد الغرف التجارية الباكستانية، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

رحماني، ان المباحثات التی أجراها أمس واليوم مع الجانب الباکستانی جاءت في سياق النهوض بحجم العلاقات التجارية الإيرانية-الباكستانية، وأشار الى وجود ثمة عقبات في هذا المسار؛ موضحا ان الجانب الباكستاني أكد إتخاذ ثمة إجراءات جديدة في هذا الصدد.

وأشار ان أهم ما تنص عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، هو تفعيل المناطق الحدودية، والنهوض بحجم التداول التجاري على الحدود المشتركة بين البلدين لا سيما تعزيز القطاع الخاص للبلدين في هذا المجال.

يتبع..أ م د

