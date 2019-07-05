انفجار فجر الجمعة في زاهدان ناجم عن عبوة صوتية يدوية الصنع

وقال العميد قنبري في تصريح له بشان الحادث، انه عند الساعة الثالثة و 20 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (العاشرة و 50 دقيقة مساء الخميس) سمع دوي انفجار في اوتوستراد "جام جم" بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف، انه وبعد حضور وحدة من قوى الامن الداخلي الى مكان الحادث تبين ان صوت الانفجار ناجم عن عبوة صوتية يدوية الصنع.

وقال، ان وحدة الامن الداخلي بادرت على الفور الى اخلاء المكان ومن ثم قامت وحدة هندسية بكشف وابطال مفعول عبوة ناسفة اخرى في المكان.

واوضح بان انفجار العبوة الصوتية اسفر عن تحطيم زجاج بعض المحال التجارية فقط ولم تكن هنالك اي اضرار بشرية.

وقد اصدرت زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابية بيانا تبنت فيه مسؤولية الحادث.

انتهى ** 2342