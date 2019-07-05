طهران: طلب اميركا عقد اجتماع لمجلس الحكام مزحة التاريخ المرة

وجاء في بيان نشرته الممثلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انها لمزحة مرة ان ذلك النظام الذي نقض الاتفاق النووي بخروجه منه بصورة غير قانونية واحادية الجانب وكان يضغط على الاخرين للقيام باجراء مماثل واستخدم القوة لمنع تنفيذه من قبل المجتمع الدولي، يعرب عن قلقه ازاء مصير ذلك الاتفاق.

واضاف البيان، ان طلب اميركا باعتبارها المنتهك الرئيسي للاتفاق النووي عقد اجتماع لحكام الوكالة دليل على عزلتها في معارضة نهج التعددية وسيادة القانون في القضايا الدولية.

واكد البيان ان قرار ايران خفض التزاماتها في الاتفاق النووي ياتي ردا على الوضع الذي خلقته اميركا في فرض الحظر على من يريدون الالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي .

واضاف، ان طلب اميركا لا يتناسب مع مسؤولية مجلس الحكام واجراءات الضمان ذات الصلة وان القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي قابلة للمتابعة في اطار الآلية المخطط لها في هذا المجال.

انتهى ** 2342