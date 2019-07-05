ولايتي: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم حسب حاجاتنا للانشطة النووية السلمية

وقال ولايتي في تصريح له اليوم الجمعة على اعتاب انتهاء مهلة الجمهورية الاسلامية الايرانية للاتحاد الاوروبي حول رد ايران على انتهاك الاتفاق النووي، ان طهران التزمت بجميع تعهداتها ازاء الاتفاق النووي ولكن الطرف الاخر لم يتخذ اي اجراء بل اتخذ اجراءات في الاتجاه المعاكس.

واضاف، ان ايران ستبدا الخطوة الثانية يوم الاحد المقبل وستبادر الى رفع نسبة التخصيب الى اكثر من 3.67 بالمئة حسب حاجتها للنشاطات النووية السلمية وعلى سبيل المثال انتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5 بالمئة لسد حاجة مفاعل بوشهر للاغراض السلمية وكذلك توليد الكهرباء من المفاعلات المشتركة بين ايران وروسيا لسد الحاجات الطبيعية لقطاعي الصناعة والطاقة الحيويين بالنسبة للبلاد ومن هنا فاننا سنقوم بهذه الاجراءات بمشيئة الله لتامين مصالح البلاد وتلبية الانشطة السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

واكد ولايتي ان ايران لن تبادر الى اتخاذ اي اجراء وانما خطواتها ستكون ردا على خطوات الطرف الاخر ، فاميركا انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي فيما يقوم الاوروبيون بانتهاك بشكل غير مباشر ومن هنا فاننا سنرد على انتهاكاتهم للاتفاق النووي بنفس المقدار ، فان بادروا الى الحد من التزاماتهم سنرد بدورنا بخفض التزاماتنا بنفس المقدار وان عادوا عن خفض التزاماتهم سنعود بدورنا عن خفض التزاماتنا والا فاننا سنواصل اجراءاتنا .

وحول مهلة الستين يوما التي اعطتها ايران للاوروبيين للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي، قال ولايتي ان تنفيذ الاجراءات هو محل اجماع الجمهورية الاسلامية الايرانية بما فيها البرلمان والحكومة وجميع المعنيين بشكل مباشر او غير مباشر بهذه القضية.

وقال، ان الرئيس الايراني حسن روحاني اعلن صراحة يوم الاربعاء الماضي ان اتخاذ اجراءات خفض الالتزام بالاتفاق النووي ياتي في اطار اجماع كل اركان الجمهورية الاسلامية واعضاء الحكومة ولاشك انه كل قرار اتخذ في هذا المجال سيدخل حيز التنفيذ.

انتهى ** 2342