طهران واسلام آباد تتفقان على تشكيل طاولة مشتركة لتطوير التبادل التجاري

وفي تصريح ادلى به لمراسل "ارنا" في ختام الاجتماع الثامن للجنة التجارية المشتركة بين ايران وباكستان المنعقد في اسلام اباد الجمعة قال عبدالرزاق داود، ان محادثات بناءة اجريت في اطار اللجنة التجارية المشتركة وان الطرفين طرحا وجهات نظرهما فيها.

واضاف، لم تكن هنالك اي نقطة مغلقة في المحادثات وان مسؤولي البلدين توصلا الى توافقات حول الكثير من الامور والمقترحات.

واوضح بانه تم البحث حول مختلف مجالات التجارة والاقتصاد ومنها زيادة واردات الكهرباء من ايران وتدشين خطوط جوية جديدة بين البلدين وصادرات الزر من باكستان الى ايران.

وصرح بان اعضاء اللجنة التجارية المشتركة اتفقوا على تشكيل طاولة مشتركة لمتابعة التوافقات الجديدة والتنفيذ الفوري لها.

وفي الرد على سؤال حول سبل استئناف المعاملات البنكية بين ايران وباكستان قال، نحن نسعى في مرحلة اولى للتركيز على التجارة باسلوب المقايضة وسنتابع في الوقت ذاته كيفية تنظيم سائر اساليب التجارة وايجاد آلية مؤشرة في هذا الصدد.

وكان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني قد شارك في جلسات الاجتماع الثامن للجنة التجارية المشتركة بين ايران وباكستان كما التقى رئيس الوزراء عمران خان ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتجارة عبدالرزاق داود ورئيس لجنة الاستثمارات زبير كيلاني ووزير شؤون الملاحة البحرية علي زبيدي.

واختتم الاجتماع الثامن للجنة التجارية المشتركة اعماله التي استغرقت يومين بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين عصر الجمعة.

انتهى ** 2342