اليمن... إطلاق صاروخي "زلزال1" على معسكر خالد غربي تعز

بيروت/5 تموز/يوليو/إرنا- أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني النائب ميشال موسى، "ان قضية خطف الدبلوماسيين الإيرانيين، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، ما لم تجد طريقها سريعا إلى اماطة اللثام عن مصير هؤلاء المظلومين الذي آن لفجر عودتهم أن ينجلي".