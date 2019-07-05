اليمن... إطلاق صاروخي "زلزال1" على معسكر خالد غربي تعز

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الصاروخين أصابا أهدافهما بدقة وخلفا إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة وعتادهم داخل المعسكر المستهدف.
يذكر أن عددا من مرتزقة العدوان قتلوا يوم امس الجمعة، إثر قصف مدفعي مركز استهدف تجمعاتهم وثكناتهم في الجحملية بتعز.
طهران / 6 تموز / يوليو /ارنا- أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الجمعة، صاروخين نوع "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر خالد جنوب غرب تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الصاروخين أصابا أهدافهما بدقة وخلفا إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة وعتادهم داخل المعسكر المستهدف.
يذكر أن عددا من مرتزقة العدوان قتلوا يوم امس الجمعة، إثر قصف مدفعي مركز استهدف تجمعاتهم وثكناتهم في الجحملية بتعز.
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