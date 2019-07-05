روسيا تستغرب من طلب اميركا عقد اجتماع لمجلس الحكام بشأن إيران

وجاء رد فعل ميخائيل أوليانوف امس الجمعة ، على الطلب الأمريكي لعقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني .

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر "أحد أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن إيران الأسبوع المقبل." حسنًا ، ولكن ما المقرر أن يناقشه مجلس الحكام ؟ هل سيبحث انحراف إيران عن خطة العمل المشتركة؟ ".

وتابع اولیانوف ان صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشمل دراسة المخاوف وان مجلس الحكام ليس هو المكان المناسب لهذه القضايا ".

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