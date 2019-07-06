وزير الصناعة: باكستان مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران

رضا رحماني كان قد توقف في مطار زاهدان مساء الجمعة عائداً من زيارة إلى باكستان، وكان في استقباله محافظ سيستان وبلوشستان، ومسؤولي الصناعة والتعدين والتجارة في هذه المحافظة.

و في محادثة خاصة مع مراسل وكالة أنباء إرنا، قال رحماني ان الزيارة كانت جيدة ومرضية، والجانب الباكستاني، اعرب عن اهتمامه بتنمية التبادلات التجارية والاقتصادية، والعمل على رفع الحواجز أمام التجارة والتبادل الاقتصادي.

وبالإشارة إلى المذكرة التجارية الموقعة خلال الزيارة ، قال وزير الصناعة، إن تنشيط الأسواق الحدودية المشتركة وزيادة المعابر الحدودية وتعزيز العلاقات التجارية بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وخاصة رجال الأعمال الإيرانيين والباكستانيين، من التفاهمات التي تمت خلال هذه الزيارة. واضاف رحماني، ان توسع التعاون بين رجال الأعمال والتجار في البلدين وتكثيف علاقات القطاع الخاص، خاصة في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية والبحرية، من القضايا الأخرى التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع مع السلطات الباكستانية ، الأمر الذي تطلب من الطرف الآخر متابعة هذه المجالات .

وقال إنه وفقا لتأكيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني ومسؤولين آخرين في البلاد، ستستمر الجهود للوصول إلى مستوى 5 مليارات دولار في التبادلات السنوية بين البلدين.

و قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، إن التبادلات الاقتصادية الحالية بين البلدين تجاوزت 1.3 مليار دولار ، مضيفا إنه مع تطور التعاملات التجارية، سيصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها قيود على زيادة العلاقات الاقتصادية، ونحن نرحب بزيادة تبادل العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من باكستان والبلدان المجاورة مع رجال الأعمال الإيرانيين.

وأكد رحماني على تنشيط الأسواق الحدودية وقال، في مقابل الأسواق الحدودية لإيران، هناك أيضا أسواق حدود باكستانية، وتم الاتفاق خلال هذه الزيارة على توسيع هذه النشاطات.

وأكد أن تطوير الأعمال البحرية واستخدام موانئ غوادر وجابهار نوقش في هذه الزيارة. وتقرر تطوير الشؤون البحرية.

وكان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني قد شارك في جلسات الاجتماع الثامن للجنة التجارية المشتركة بين ايران وباكستان كما التقى رئيس الوزراء عمران خان ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتجارة عبدالرزاق داود ورئيس لجنة الاستثمارات زبير كيلاني ووزير شؤون الملاحة البحرية علي زبيدي.

واختتم الاجتماع الثامن للجنة التجارية المشتركة اعماله التي استغرقت يومين بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين عصر الجمعة.

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