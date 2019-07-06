محافظ فارس يلتقي بالتجار الايرانيين المقيمين في قطر

وقال رحيمي : خلال هذه الزيارة وفي اجتماعاتنا مع المسؤولين في قطر تقرر ان تقام احتفالات نوروز في "سوق واقف " بالدوحة وان يتم ارسال مجاميع فنية وثقافية من محافظة فارس لاحياء تلك المراسم.

واضاف رحيمي من الاجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عميليات الاستثمار في فارس هي اصدار بوليصات استثمارية بدون اسم وبشكل فوري في مجالات مختلفة منها الصناعات التبديلية الزراعية والمنتوجات في المعادن والصناعات.

وقال ايضا : من المجالات التي يمكن تنمية التعاون التجاري بين فارس و قطر هي المحاصيل الزراعية والفواكه و ادوات البناء و النشاطات العمرانية و المقاولات و الخدمات الهندسية والفنية و التخطيط .

وبين محافظ فارس انه نظرا لامكانيات فارس الكبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية فمن المتوقع ان يدخل المستثمرين في هذا المجال لتنمية السياحة العلاجية في المحافظة.

واشار رحيمي الى استضافة قطر لنهائيات كاس العالم لكرة القدم ۲۰۲۲ وقال تتوفر في محافظة فارس البنى التحتية لاسكان سواح ومسافري كأس العالم وكذلك الامكانيات الرياضية لاستضافة المنتخبات المتأهلة للنهايات واقامة تمارينها فيها.

من جانبه قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطر " محمد علي سبحاني " خلال اللقاء انه وطبقا للقرار الاخير الذي تم التوصل اليه مع النائب الاول لرئيس الجمهورية الدكتور اسحاق جهانغيري تقرر ان تكون المحافظات الجنوبية للبلاد محورا للعلاقات بين ايران وقطر، مبينا ان هذا لايعني عدم الاستفادة من امكانيات المحافظات الاخرى ولكن بسبب القرب الجغرافي بينها وبين قطر.

واضاف ان التصويت على قرار اعطاء اقامة لمدة خمسة سنوات للمستثمرين بمقدار ۲۵۰ الف يورو هو فرصة جيدة للمستثمرين الاجانب متمنيا الاستفادة منها على افضل ما يمكن.

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