2500 أمراة يتسلمن مسؤولية ادارة القرى على مستوى البلاد

وأضافت فريبا نظري، أنه في الوقت الحالي، هناك 3300 مسؤول في ادارة القرى في كافة انحاء البلاد، منهم 7.35 ٪ من السيدات.

وأشارت نظري الى أن معظم السيدات اللواتي يتسلمن مسؤولية أدارة القرى حاصلات على شهادات أكاديمية عليا، معظمهن حاصلات على شهادة دبلوم دراسات عليا و البكالوريوس و الماجستير وشهادة الدكتوراه.

وقالت إن خمس مسؤولات في ادارة القرى حاصلات على شهادة الدكتوراه، أربعة منهن في محافظة مازندران (شمال ايران)، وأعلى أعداد من خريجي الدراسات العليا من السيدات اللواتي يتسلمن مناصب ادارة في القرى في محافظتي خراسان رضوي ومازندران.

وأكدت مستشارة وزير الداخلية أن المشاركة الفعالة للمرأة المتعلمة وذات الخبرة في مختلف مستويات ومناطق البلد توفر فرصة تنموية متوازنة للبلد وتوفر الفرصة لاستخدام أقصى قدرة لتطوير وتنمية البلاد.

انتهى** 2344