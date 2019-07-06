امكان تصدير 300 ميغاواط من الكهرباء الإيراني إلى السليمانية في العراق

وقال هيوا لهونيان اليوم السبت في مقابلة مع مراسل ارنا : اننا مستعدون لتصدير الكهرباء الى اقليم كردستان في العراق لاسيما تصدير ما بين 300 الى 900 ميغاواط من الكهرباء الى محافظة السليمانية على المدى الطويل.

وأشار مدير شركة توزيع الطاقة الكهربائية في محافظة كردستان، إلى أنه ينبغي متابعة ذلك على مستوى وزارات الطاقة الإيرانية والكهرباء في الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق.

من جانبه قال المدير العام لدائرة كهرباء محافظة السليمانية العراقية في مقابلة مع وكالة (إرنا) أن هناك تنسيقا واتفاقا بين الحكومة المركزية في العراق ومحافظة السليمانية لشراء الكهرباء من إيران.

واضاف سالار حسام الدين إننا نتوقع تنفيذ بعض هذا الاتفاق من خلال الرئيس العراقي، مضيفا: كنا نشتري الكهرباء من إيران قبل بضع سنوات، ولكن هذا الأمر لم يتحقق حاليا بسبب فشل حكومة الإقليم في سداد الدين لإيران .

وأكد أن هذه المشكلة لا يمكن حلها من خلال حكومة الأقليم، لكننا نتوقع حلها من خلال الحكومة المركزية والرئيس العراقي.

وتقدم شركة توزيع الطاقة في محافظة كردستان خدماتها لـ637،530 مشترك، حيث يتمتع 100٪ من سكان المدينة وجميع القرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 أسر، بالكهرباء.

في الوقت الحاضر، تبلغ قدرة توليد الطاقة في كردستان 980 ميغاواط.

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