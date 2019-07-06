محافظ كردستان : يجب حماية ودعم المستثمرين الايرانيين في السليمانية

واعرب " بهمن مرادنيا" اليوم السبت في اجتماع حول قدرات المحافظة التصديرية الى كردستان العراق عن امله بان یتم التوصل الى نتائج من شأنها تنمية الصادرات وتمتين العلاقات بين الطرفين.

واضاف مرادنيا ان كثيرا من نشطاء المحافظة يعملون وبقوة في اقليم كردستان العراق ضمن مجالات كثيرة منها المشاريع العمرانية والهندسية.

واكد على ضرورة تقوية العلاقات المصرفية بين الطرفين وقال : ان بانك ملي الايراني اعلن عن استعداده فتح فرعا له في السليمانية .

واعلن مرادنيا عن استعداد محافظة كردستان (غرب) حماية ومساندة المستثمرين الاجانب، متمنيا ان يتم دعم وحماية المستثمرين الايرانيين في السليمانية.

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