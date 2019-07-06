ارتفاع عدد المسافرين الأجانب إلى مشهد عبر السكك الحديدية

وأضاف مصطفى نصيري اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا : خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الحالي، سافر 28 ألفا و184 مسافر من المسافرين الأجانب من العراق ولبنان والكويت وباكستان والهند ودول الخليج الفارسي، الى مدينة مشهد المقدسة لزيارة الإمام الثامن (ع) عبر أسطول السكك الحديدية.

وقال إن إصدار التذاكر لهؤلاء الأشخاص يستند إلى رقم جواز السفر أو رقم الهوية الوارد في بطاقة الرعايا الأجانب ، والتي ، بطبيعة الحال ، تخضع لامتلاك تصريح المرور من قبل ركاب حامل البطاقة.

وصرح انه خلال ربيع هذا العام، استخدم ما لا يقل عن مليون مسافر، خطوط السكك الحديدية للسفر إلى مدينة مشهد.

في العام الماضي، تم نقل 14 مليونا و212 الفا و 493 راكبا عبر السكك الحديدية المؤدية إلى مشهد، والتي لم يسبق لها مثيل منذ إطلاق خط مشهد في عام 1957وهو رقم قياسي غير مسبوق، من ناحية أخرى يسافر 42٪ من مسافري شبكة السكك الحديدية الوطنية سنويا على الطرق المؤدية إلى خراسان الرضوية.

يبلغ طول شبكة السكك الحديدية الإيرانية 10 الاف كم و 1400 كم ، أي ما يعادل 14 ٪ في خراسان الرضوية، حيث تملك المحافظة أكبر حصة من حركة نقل الركاب في خطوط السكك الحديدية في البلاد.

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