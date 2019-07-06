واضافت السیدة سلحشور خلال مراسم یوم الصناعة والتعدين ان الشرکات المبنیة على المعرفة باستخدامها التقنیات الحدیثة بامکانها انتاج منتجات بجودة وامکانیات عالیة .

وبينت ان الشركة التي تديرها تنتج اكثر من ۸۰ منتجا في المجالات الطبية ويعمل فيها ۸۵ شخصا من النخب العلمية الطلابية بشكل مباشر مع توفير فرص عمل غير مباشرة لاكثر من ۵ آلاف شخص ويتم تصدير منتجاتها الى ۱۵ دولة اوروبية وتمتلك شهادة اختراع ۳۵ منتجا.

واكدت استاذة جامعة امير كبير ان الشركات المعرفية بأمكانها ان تكون بديلا عن الايرادات النفطية.

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