البرفيسور الإيراني ضمن قائمة أفضل 25 مهاجرا إلى كندا

وأفادت مجلة The Canadian Immigrant أن قرباني هو من الباحثين الاوائل والمتميزين في مجال الأمن السايبري في كندا وهو استاذ جامعة UNB ومدير مؤسسة الامن السايبري التابعة للجامعة وخلال فترة اقامته في كندا ( 37 عام) قدم الكثير في مجال الامن السايبري و الذكاء و التعليم وله ثلاثة اختراعات مسجلة في مجال امن الانترنت والذكاء (web intelligence) والحاصل على جائزة افضل مبدع للعام 2017 في مجال الشركات الناشئة .

فهو مؤسس المجموعة التحقيقية في مجال الانظمة الانظمة الذكية المتلائمة في كندا (Intelligent and Adaptive Systems Research Group) وكذلك مؤسس شبكة الامن الخاص في الانترنت (Privacy, Security, Trust Network) .

تم درج اسم البرفسور والمخترع في مجال أمن السايبري الايراني " علي قرباني" ضمن قائمة افضل 25 مهاجرا الى كندا.

انتهى**م م**2041**

