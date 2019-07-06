برفيسور إيراني ضمن قائمة أفضل 25 مهاجرا إلى كندا

وأفادت مجلة The Canadian Immigrant أن قرباني هو من الباحثين الاوائل والمتميزين في مجال الأمن السايبري في كندا وهو استاذ جامعة UNB ومدير مؤسسة الامن السايبري التابعة للجامعة وخلال فترة اقامته في كندا ( 37 عاما) قدم الكثير في مجال الامن السايبري و الذكاء والتعليم وله ثلاثة اختراعات مسجلة في مجال امن الانترنت والذكاء (web intelligence) والحاصل على جائزة افضل مبدع للعام 2017 في مجال الشركات الناشئة .

وهو مؤسس المجموعة التحقيقية في مجال الانظمة الانظمة الذكية المتلائمة في كندا (Intelligent and Adaptive Systems Research Group) وكذلك مؤسس شبكة الامن الخاص في الانترنت (Privacy, Security, Trust Network) .

وتم ادراج اسم البرفسور قرباني ضمن قائمة افضل 25 مهاجرا الى كندا.

انتهى**م م**2041**

