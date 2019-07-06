عرض الشحنة الرابعة من النفط الخام الثقيل في سوق الطاقة

الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أعلنت في بيان عن عرض مليوني برميل من الخام الثقيل في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري وبسعر أولي قدره 57 دولارا و 66 سنتا للبرميل.

وهذا العرض الرابع للنفط الخام الثقيل في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية، بدء من 30 نيسان/ ابريل 2019 حيث تم تداول 70 الف برميل في العرض الأول من الخام الثقيل الايراني.

ويتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الإيرانية تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.

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