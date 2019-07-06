الصراع بين ايران وامريكا سيؤدي الى تدفق ۳ ملايين افغاني الى اوروبا

وافادت شبكة " ان تي في" الالمانية نقلا عن اسلبورن قوله ان حدوث صراع بين ايران وامريكا سيفاقم اوضاع المهاجرين المتواجدين في ايران.

واضاف انه وفي حال حدوث صراع فأن المهاجرين الافغان المتواجدين في ايران لن يعودوا الى بلادهم بسبب سوء الاوضاع فيها فسيغادرون اولا الى تركيا ومن ثم الى اوروبا مما يسبب مشاكل كبيرة في الاتحاد الاوروبي.

واعتبر اسلبورن خروج ترامب من الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح" مؤكدا على ان الاتفاق الذي ابرم في العام ۲۰۱۵ جلب الكثير من الامن والاستقرار لاوروبا والعالم.

وبين ان ايران التزمت بتعداتها في الاتفاق النووي ولازالت ملتزمة مطالبا المسؤولين الايرانيين الاستمرار على هذا النهج.

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