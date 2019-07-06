ايران تفوز ببطولة اشبال اسيا بالمصارعة الرومانية

مازندران- ان غابات هيركاني Caspian Hyrcanian mixed forests))هي أقدم غابات العالم، ويقدر عمرها بـ 40 مليون سنة وترجع نشأتها الى العصر الجليدي. وتمتد هذه الغابات في ايران من أستارا في شمال جيلان إلى جلي داغ في شرق محافظة كلستان. ويوجد 150 نوع من النباتات والشجيرات المحلية في هذه الغابات. وتم ادراج غابات هيركاني في إيران على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في الدورة الـ 43 للجنة التراث العالمي في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.