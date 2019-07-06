ايران تفوز ببطولة اشبال اسيا بالمصارعة الرومانية

وأقيمت بطولة اشبال اسيا للمصارعة الرومانية في مدينة نور سلطان بكازاخستان وعلى مدى يومين.
وحصد المنتخب الايراني في نهاية المطاف أربع ميداليات ذهبية تقلدها أمير رضا في وزن ۴۸ كيلوغرام وسعيد اسماعيل في وزن ۵۱ كيلوغرام وحجة رضائي في وزن ۶۵ كيلوغرام وسعيد كريم زادة في وزن ۹۲ كيلوغرام وميداليتين فضيتين تقلدهما دانيال سهرابي في وزن ۶۰ كيلوغرام ورضا ساكي في وزن ۷۱ كيلوغرام وميدالية برونزية تقلدها میکائیلی زادة في وزن ۱۱۰ كيلوغرام فيما احتل المنتخب الكازاخي المركز الثاني برصيد ۱۷۵ نقطة.
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