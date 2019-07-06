رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو يشيد بتسجيل الغابات الهيركانية الإيرانية على قائمة التراث العالمي

وكتب غلامي في الرسالة: انه تم في الدورة الـ 43 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في العاصمة الأذربيجانية باكو، تسجيل الغابات الهيركانية الايرانية التي تعد واحدة من معالم التراث الطبيعي الاكثر ثراء بالعالم والتي تضم مجموعة واسعة مع الأنواع النباتية والحيوانية الفريدة.

وتعد الغابات الهيركانية من أقدم غابات العالم، ويقدر عمرها بـ 40 مليون سنة وترجع نشأتها الى العصر الجليدي. وتمتد هذه الغابات في ايران من أستارا شمالي محافظة كيلان إلى جلي داغ في شرق محافظة كلستان. ويوجد 150 نوع من النباتات والشجيرات المحلية في هذه الغابات.

وهنا وزير العلوم الشعب الايراني بمناسبة تسجيل الغابات الهيركانية الايرانية علي لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو واعرب عن شكره لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ومؤسسة الغابات والمراعي ومؤسسة البئة والممثلية الايرانيه في اليونسكو واللجنة الوطنية لليونسكو في ايران.

ان الغابات الهيركانية هي عبارة عن حزام نباتي أخضر يبلغ طوله 850 كم ، يبدأ من سهل كُركان (شمالي البلاد) ويمتد إلى أجزاء من بلد أذربيجان واسم هذه الغابات مأخوذ من الاسم القديم لكركان حيث كان يطلق عليها هيركان سابقا، وهي منطقة مكسوة بالغابات تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين وشمالي جبال البرز، وهي غنية بالتنوع البيولوجي ومختلف الأنواع النباتية المحلية والفريدة من نوعها، و جمالها الطبيعي المذهل الذي يسحر كل زائر.

وتسمى الغابات الهيركانية أيضا بـ"غابات الأحافير الحية" أي "المتحف الطبيعي"، لأن الكثير من الأنواع النباتية الموجودة في هذه الغابات، يحتفظ بها اليوم على شكل أحافير في المتاحف الأوروبية.

وتم ادراج غابات هيركاني في إيران على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في الدورة الـ 43 للجنة التراث العالمي في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

انتهي** 1453**أ م د



