تصدير 46 مليون دولار من السلع الايرانية الى غينيا

واضاف دنتو اليوم السبت لوكالة ارنا على هامش اجتماع الوفد الاقتصادي الايراني من محافظة مركزي مع نظرائهم في غينيا ان بلاده وخلال العام 2018 قامت بتصدير محاصيل زراعية بمبلغ 52 مليون دولار الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبين مساعد منظمة تنمية التجارة في غينيا ان الهدف من زيارة الوفد الغيني لايران هو التعرف على الفرص لتنمية العلاقات التجارية الثنائية واستقطاب الاستثمارات في مجال الزراعة والارتقاء بالانتاج في غينيا.

وقال دنتو ان غينيا تعتبر المنطقة الحرة في افريقيا مناشدا المستثمرين القدوم لها والاستفادة من عدم وجود الضرائب فيها للوصول الى اسواق افريقيا و اوروبا.

وتقع غينيا غرب القارة الافريقية ويبلغ نفوسها 30 مليون شخص.

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