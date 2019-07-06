خبراء روس: الأمريكيون يعانون من الارتباك أمام إيران

تعتقد "إيرينا فيدوروفا"، الخبيرة في مركز دراسات الشرق الأوسط بالمعهد الشرقي الروسي، أن الولايات المتحدة ستزيد من ضغوطها على إيران لإجبارها على توقيع برنامج نووي جديد، بما في ذلك برنامج صاروخي، وتقييد قدرات إيران في الشرق الأوسط .

وأضافت أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وأن هذه الإجراءات قد اتخذت ضد القطاعات الاقتصادية الإيرانية لوقف مبيعات النفط الإيراني.

كما أشار ألكساندر كوزنتسوف، نائب مدير معهد توقع وتسوية النزاعات السياسية الروسي، إلى أن إيران امتنعت عن تنفيذ بنود من الاتفاق النووي بعد منح فرصة شهرين للدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي والاتحاد الأوروبي، قائلاً إن إيران ستزيد إنتاج اليورانيوم المخصب، كما زادت بيانات وتركيزات اليورانيوم من 3.6٪ من المستوى المسموح به في الاتفاق النووي إلى 5٪ للاستخدام في الوقود النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية و 20٪ للاستخدام في مفاعل طهران للأبحاث.

وأشار إلى أن الموضوع الثاني كان إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية على أرض إيران، والذي كان اجراء صحيح حيث أطيح بالطائرة العسكرية المنتهكة للاجواء الايرانية.

وقال الخبير الروسي إن الحرب مع إيران غير مدرجة في خطة ترامب لأنها ستكون مكلفة للغاية، وكذلك انتحار سياسي لترامب عشية الانتخابات الرئاسية، وسوف يستفيد خصومه منها إلى أقصى حد ممكن.

ووفقا لكوزنتسوف، فإن الغرض الرئيسي للولايات المتحدة هو ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وتسليمها لمطالب الولايات المتحدة.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا لا يعرفون ماذا يفعلون بخطة "ب" الخاصة بهم.

وفي إشارة إلى العقوبات غير المنطقية التي فرضتها امريكا على المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك قائد الثورة الإسلامية و قال كوزنتسوف إن آية الله خامنئي لم يغادر البلاد منذ ان اصبح قائدا للثورة الاسلامية .

وقال كوزنتسوف إن الولايات المتحدة تزيد من جهة، وجودها العسكري في الخليج الفارسي، و من جهة اخرى تقول إنه ينبغي دفع الأموال لحماية ناقلات النفط ، مؤكدا إن امريكا تعيش في دوامة وارباك بشان الشحن في الخليج الفارسي.

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