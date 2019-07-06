لاعبة جودو ايرانية تحصد ميدالية فضية في بطولة الجودو العالمية للعمال

وفازت "أربناهي" بالميدالية الفضية للفئة ۷۸ كلغ في اليوم الثالث من الالعاب العالمية للعمال التي انتهت امس الجمعة في تورتوساي الاسبانية.

وحصدت لاعبة الجودو الايرانية "سحر جغلوند"ميدالية ذهبية في هذه المسابقات.

وبلغ اجمالي حصاد فريق الجودو الايراني المشارك في العاب اسبانيا العمالية العالمية، ۱۱ ميدالية ملونة؛ حيث فاز فريق الرجال بـ ۵ ذهبيات وفضيتين، فيما احرز الفريق النسوي الايراني للجودو ذهبية واحدة وفضية وبرونزيتين.

وبدات الالعاب العالمية للعمال والهواة في دورتها السادسة امس الثلاثاء بمدينة تورتوسا الاسبانية، يشارك فيها ۳۰۰۰ رياضي من فئتي الرجال والنساء، وتمثيلا عن ۴۲ دولة في العالم؛ وستستمر على مدى ۶ ايام.

كما يشارك من ايران في هذه المنافسات وفد ضم ۱۴۰ رياضيا في ۹ فروع مختلفة وفي اطار ۱۶ فريقا.

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