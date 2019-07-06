ميرسك ترفع أسعار الحاويات المتجهة إلى الخليج الفارسي

وقالت شركة ميرسك ومقرها كوبنهاغن، في بيان لها الخميس: ”نظرًا للتصاعد غير المتوقع والمهم للغاية في الآونة الأخيرة في العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن في منطقة الخليج الفارسي، فإن ميرسك ستفرض رسومًا طارئة للمخاطر عالميًا تُطبق على كل الشحنات إلى منطقة الخليج الفارسي ومنها“.

وذكرت ميرسك، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها ستفرض رسومًا إضافية بقيمة 42 دولارًا على كل حاوية قياس 20 قدمًا للشحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان.

وكانت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) ومقرها سويسرا، وشركة سي.إم.إيه سي.جي.إم ومقرها فرنسا، وشركة إيه.بي.إل وهي وحدة شحن الحاويات التابعة لنيبتون أورينت لاينز السنغافورية، ومجموعة هاباغ- لويد الألمانية للحاويات قد أبلغت عملاءها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستزيد أسعار خدماتها.

إنتهى**م م/أ م د