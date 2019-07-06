أمين عام منظمة التعاون الفضائي الأسيوي: ندعم تبادل المعلومات مع طهران

و في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت أشار البروفيسور "لي شين جون" ، إلى أن أوبسكو تنشط في مجالات مختلفة، وأضاف أن أجندة تعرض على مدار العام على جدول أعمال المنظمة، ويمكن الاشارة الى الابحاث العلمية والفضائية وتبادل المعلومات بين الأعضاء بما في ذلك إيران.

ووصف إيران بالعضو المهم بالمنظمة وأكد أن المنظمة لديها ارتباط بناء وعلى اساس التعاون والمشاركة مع طهران وترحب بتوسيع التعاون مع إيران.

وصرح المسؤول الصيني بأنه يمكن للمنظمة التعاون المثمر مع إيران في مجال تنظيم دورات تدريبية وتبادل الموارد البشرية وكذلك تبادل الزمالات الدراسية .

وقال "لي" إنه في المستقبل، سيكون جيل الشباب وأنشطته بالإضافة إلى التعاون الأكاديمي والتبادل الجامعي وتبادل الطلاب من النشاطات المهمة للغاية.

كما تحدثت عن تأثير التعاون الفضائي والعلمي والبحثي في هذا المجال، وقال إن الأعضاء الآخرين، بما في ذلك إيران ، سيكون لديهم شراكات أوسع مع هذه المنظمة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (APSCO)، إن الأجيال المقبلة والتعاون العلمي سيكونان الأساس لتنمية التعاون بين الأعضاء.

وقال إن العلوم الفضائية والاستخدام السلمي للفضاء ومواجهة الكوارث الطبيعية، من الأنشطة الأخرى لهذه المنظمة، ويمكن للأعضاء أيضا العمل مع المنظمة في هذه القطاعات، وهو أمر مهم ومفيد أيضا للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (ابسكو) أن الدعم لإنشاء أقمار صناعية مكعبة في الجامعات والتي تنفذها إيران، أمر إيجابي وأن الحكومة الصينية وعدت بإطلاق أقمار صناعية للطلاب لاعضاء أوبسكو.

انتهى** 2344