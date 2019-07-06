إيران تتألق في دورة الالعاب العمالية العالمية

وتمكنت ايران في فرع تنس الطاولة للرجال والسيدات، من حصاد 34 ميدالية ملونة في هذه الدورة من الألعاب.

وكان نصيب الرجال 11 ذهبية وأربع فضيات وأربع برونزيات، فيما حصلت النساء على ست ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

كما خطف المنتخب الوطني للجودو "رجال"، ذهبية هذه الدورة من الألعاب العمالية، وتقلد المنتخب النسوي الميدالية البرونزية.

وتمكنت اليوم السبت وفي اليوم الأخير للألعاب، البعثة الرياضية الإيرانية في فرع السباحة، من إضافة 10 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين الى رصيدها.

وبدات الالعاب العالمية للعمال والهواة في دورتها السادسة امس الثلاثاء بمدينة تورتوساي الاسبانية، يشارك فيها ۳۰۰۰ رياضي من فئتي الرجال والنساء، وتمثيلا عن ۴۲ دولة في العالم؛ وستستمر على مدى ۶ ايام.

كما يشارك من ايران في هذه المنافسات وفد يضم ۱۴۰ رياضيا في ۹ فروع مختلفة وفي اطار ۱۶ فريقا.

إنتهى**أ م د

