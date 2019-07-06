العمليات المشتركة العراقية تنفي وصول قوات اميركية جديدة الى قاعدة عين الاسد

وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، في بيان له، ان "بعض وسائل اعلام، قامت بنشر خبر يشير الى وصول دفعة جديدة من القوات الامريكية، الى قاعدة عين الأسد، وبعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة، أكدت ان الخبر عار عن الصحة، وبعيد عن المصداقية".

وأضاف رسول، "نتمنى من الاعلام المهني، اخذ المعلومة من خلية الاعلام الأمني، لكونها الجهة الرسمية والوحيدة المخولة بنشر القصة الرسمية الأمنية، وترك المصادر التي تحرج الوكالات الخبرية، وتضع مصداقيتها بالمحك مع جمهورها، للحصول على سبق على حساب الدقة والمصداقية".

وكانت وسائل اعلام عراقية، تناقلت اخبارا تشير الى وصول دفعة جديدة من القوات الامريكية، الى قاعدة عين الأسد.

وذكرت نقلا عن مصدر خاص ان "دفعة جديدة من القوات الامريكية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت، دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء وصول هذه القوات".

واضاف المصدر ان "القوة التي وصلت الى القاعدة المعنية مختصة بالمهام القتالية ومزودة باسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذه القوة قادرة على اجراء اية عملية انزال جوي في كافة مدن المحافظة " ، لافتا الى ان "القوات الامنية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية ليست لديها المعلومات الكافية عن دواعي وصول هذه القوات".

وأكد المصدر، قدرة القوات الامنية ، باسناد من طيران الجيش ، على القيام بعمليات تعقب خلايا تنظيم داعش دون الحاجة لدعم اية قوة اجنبية .

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