جامعة فسا الإيرانية توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة بواتيي الفرنسية

وتشتمل مذكرة التفاهم المذكورة على التعاون المشترك بين الجامعتين في تنفيذ مشاريع حول دراسة عوامل الخطر لمختلف الأمراض غير المسرية وأمراض الجهاز العصبي والتركيز على إستخدام أحدث الأساليب العلمية والمخبرية.

وفي حوار لمراسل إرنا اليوم السبت، قال مساعد رئيس جامعة فسا للعلوم الطبية لشؤون الأبحاث والتقنية الدكتور "مجتبى فرجام"، ان مذكرة التفاهم المذكورة تشتمل كذلك على إقامة دورات وورش تعليمية لطلاب المراحل العليا والتخصصية وكذلك توفير فرص دراسية-بحثية لهم وتبادل الأساتذة والطلاب في سبيل دفع الأهداف العلمية المشتركة للجامعتين.

علما، ان مدينة فسا تقع على بعد 130 كم جنوب شرقي مدينة شيراز (مركز محافظة فارس-جنوب).

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