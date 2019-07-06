٦ يوليو ٢٠١٩ - ٢٢:٣٢
رقم الصحفي: 1964
رمز الخبر 83383945
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على خلفية تصريحات السفير العراقي في واشنطن

الخارجية البرلمانية العراقية تدعو وزارة الخارجية العراقية لضبط تصريحات موظفيها

الخارجية البرلمانية العراقية تدعو وزارة الخارجية العراقية لضبط تصريحات موظفيها

بغداد/6تموز/يوليو/ارنا- دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، وزارة الخارجية العراقية الى ضبط تصريحات موظفيها، واعربت عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها السفير العراقي في أمريكا بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت اللجنة في بيان لها : "إنها تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه بوجود اسباب موضوعية (قد) تدعو لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني!".

وأضافت اللجنة، "أننا في لجنة العلاقات الخارجية، نؤكد موقفنا المعبر عن ارادة شعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان الصهيوني، ورفضنا لسياساته العنصرية في احتلال الاراضي الفلسطينية".

ودعت اللجنة، وزارة الخارجية العراقية الى "ضرورة ضبط تصريحات موظفيها وممثلينا في البعثات الدوبلوماسية، وبما ينسجم مع السياسة الخارجية للحكومة".

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