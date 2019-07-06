الخارجية البرلمانية العراقية تدعو وزارة الخارجية العراقية لضبط تصريحات موظفيها

وقالت اللجنة في بيان لها : "إنها تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه بوجود اسباب موضوعية (قد) تدعو لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني!".

وأضافت اللجنة، "أننا في لجنة العلاقات الخارجية، نؤكد موقفنا المعبر عن ارادة شعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان الصهيوني، ورفضنا لسياساته العنصرية في احتلال الاراضي الفلسطينية".

ودعت اللجنة، وزارة الخارجية العراقية الى "ضرورة ضبط تصريحات موظفيها وممثلينا في البعثات الدوبلوماسية، وبما ينسجم مع السياسة الخارجية للحكومة".

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